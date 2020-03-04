Путин подпишет пакет поправок в Конституцию в день присоединения Крыма 18 марта — Павловский

Президент РФ Владимир Путин подпишет пакет поправок в Конституцию в день присоединения Крыма 18 марта, так как считает эту дату счастливой. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«18 марта — это дата, которую он считает счастливой, и надеется, что она принесет успех. Путин суеверен, как часто бывает с людьми, слишком сильно уверовавшими в свою звезду, в свое счастье, и это оказывает влияние на его поступки и даже политические решения», — отметил эксперт.

10 марта Госдума рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении, 11 марта — в третьем, окончательном чтении. Поправки вступят в силу, если их поддержат на общероссийском голосовании, которое пройдет 22 апреля.