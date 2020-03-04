Сторонники Навального подали 30 жалоб в ЕСПЧ из-за обысков

Сторонники политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подали 30 жалоб в Европейский суд по правам человека из-за обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ирина Хрунова.

Как напомнила адвокат, в сентябре 2019 года было проведено порядка 150 обысков во всех регионах России у сотрудников, волонтеров и прочих людей, имеющих отношение к штабу Навального. «Обыски проходили на основании решения Басманного суда Москвы. Потом была проверка Мосгорсуда, который оставил эти постановления в силе. Мы рассчитываем, что в ближайшее время в ЕСПЧ уйдет порядка 120 жалоб, связанных с этими обысками. 30 жалоб уже направлено. Сейчас готовится следующая партия», — рассказала И.Хрунова.

Как уточнила адвокат, в жалобах сторонников Навального говорится о нарушении права на уважение частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции по правам человека), права на свободу слова и свободу собраний. По мнению заявителей, обыски были политически мотивированными, а судебный контроль — абсолютно формальным.

Накануне Навальный сообщил, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. В прошлом году были заблокированы и счета его сторонников по всей России.

В августе СКР возбудил дело об отмывании через фонд Навального денежных средств. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте».