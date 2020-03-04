СК возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Беловайна

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Беловайна. По данным источников ТАСС, ему вновь инкриминируют неуплату налогов – на сей раз в 57 миллионов рублей.

На днях бизнесмена пытались принудительно доставить на допрос, однако по месту жительства его не оказалось. Скорее всего. Беловайн будет объявлен в розыск.