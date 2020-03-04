КПРФ пыталась снять с повестки заседания Госдумы рассмотрение вопроса о продаже акций Сбербанка, но эту идею депутаты не поддержали.

Напомню, — проект закона позволяет правительству выкупить у Банка России акции за счет Фонда национального благосостояния. Прибыль частично пойдет на финансирование задач, поставленных президентом, — говорил министр финансов Антон Силуанов

Предполагается, что продажа обыкновенных акций Сбербанка будет проходить на рыночных условиях.