Соединенные Штаты атаковали позиции талибов, впервые после заключения соглашения

В российском МИДе заявили, что Вашингтон нарушает договоренности.

США нанесли авиаудар по боевикам запрещенного в России движения «Талибан»* (запрещено в РФ) , которые проводили активные атаки на контрольно-пропускные пункты афганских вооруженных сил провинции Гильменд. В Вашингтоне заявляют, что удар был оборонительным – он был необходим, чтобы сорвать нападение. Это первая атака со стороны США за 11 дней, говорится в заявлении представителя американских Вооруженных сил в Афганистане. В нем отмечается, что талибы обещали международному сообщества сократить уровень насилия, поэтому США призывают боевиков прекратить «бесполезные атаки» и придерживаться обязательств, договоренности о которых были достигнуты в конце февраля. Тогда Соединенные Штаты и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет соглашение о мире, в рамках которого Вашингтон обещал вывести войска, а талибы – не нападать на США и другие страны. В российском МИДе заявили, что боевики, своих обязательств не нарушали, а значит, соглашение нарушает Вашингтон.

Позавчера объявило, что режим «снижения насилия» в Афганистане подошел к концу, и теперь боевики возобновляют боевые действия против афганского правительства. Этой ночью в результате нападений были убиты свыше 30 человек.