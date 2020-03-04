Действующий президент США Дональд Трамп в «супер-вторник» выиграл первичные выборы во всех 13 штатах, где их проводили республиканцы.

У демократов основная борьба развернулась между бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом. Байден лидирует в 10 штатах, Сандерс в четырех, включая крупнейший штат Калифорнию, от которой на партийном съезде будут участвовать 415 делегатов.

Пока в Калифорнии обработаны чуть более половины бюллетеней. У Сандерса 72 голоса, его соперник заручился поддержкой 21 делегата. В общем зачете по итогам прошедших праймериз Байден лидирует с отрывом в 41 голос.