Велосипедисты из Ленобласти заблокированы в отеле в Арабских Эмиратах из-за угрозы нового коронавируса

Болезнь выявили не у всех, но отельн не может покинуть вся команда.

Российские велосипедисты заблокированы в отеле в Абу-Даби. Команда приехала в Объединённые Арабские Эмираты на соревнования, однако организаторы отменили заключительные этапы велогонки. Министерство здравоохранения и профилактики Эмиратов распространило сообщение о новом коронавирусе у двух россиян. Об этом сообщает посольство России в этой стране. Спортсменов госпитализировали. В пресс-службе «Газпром-РусВело» сообщили, что велокоманда уже шестой день не может покинуть отель. При этом у всех остальных коронавируса нет. Вместе с российскими спортсменами остаются изолированы и две команды из Франции. «Газпром-РусВело» просит помощи у Международного союза велосипедистов, а также к министерства иностранных дел России и других стран.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире новым коронавирусом заболели более 92 тысяч человек, погибло более 3 тысяч, выздоровело более 48 тысяч человек.