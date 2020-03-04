Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму украинского режиссера Лозницы «Прощание со Сталиным»

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение фильму украинского режиссера Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным». Премьера намечена на 5 марта, годовщину смерти Сталина, — сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно об отмене предпремьерных показов в ряде кинотеатров из-за отсутствия прокатного удостоверения.

Лозница смонтировал двухчасовой фильм из 35 часов архивных материалов. Мировая премьера картины состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале.