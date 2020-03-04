Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение фильму украинского режиссера Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным». Премьера намечена на 5 марта, годовщину смерти Сталина, — сообщает Интерфакс.
Ранее стало известно об отмене предпремьерных показов в ряде кинотеатров из-за отсутствия прокатного удостоверения.
Лозница смонтировал двухчасовой фильм из 35 часов архивных материалов. Мировая премьера картины состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале.
Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму украинского режиссера Лозницы «Прощание со Сталиным»
Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение фильму украинского режиссера Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным». Премьера намечена на 5 марта, годовщину смерти Сталина, — сообщает Интерфакс.