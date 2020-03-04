Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов женится в СИЗО Лефортово

Это рассказал Znak.com адвокат Александр Аснис. По его словам, избранница Абызова – стюардесса Валентина Григорьева, у них уже есть сын.

Выездная церемония регистрации брака пройдет 25 марта, все необходимые разрешения получены, — добавил защитник.

Против Абызова возбуждено уже три уголовных дела – его обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и создании преступного сообщества.