Это рассказал Znak.com адвокат Александр Аснис. По его словам, избранница Абызова – стюардесса Валентина Григорьева, у них уже есть сын.
Выездная церемония регистрации брака пройдет 25 марта, все необходимые разрешения получены, — добавил защитник.
Против Абызова возбуждено уже три уголовных дела – его обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и создании преступного сообщества.
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов женится в СИЗО Лефортово
Это рассказал Znak.com адвокат Александр Аснис. По его словам, избранница Абызова – стюардесса Валентина Григорьева, у них уже есть сын.