Бывший глава самопровозглашенной Донецкой республики Дмитрий Трапезников назначен сити-менеджером Элисты

Его поддержали 19 депутатов из 23 участвовавших в голосовании,— сообщает РИА Калмыкия.

Трапезников был назначен исполняющим обязанности руководителя администрации Элисты в сентябре прошлого года. Многие горожане были недовольны этим решением. Глава Калмыкии объяснил назначение Трапезникова необходимостью нестандартных решений в борьбе с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета.