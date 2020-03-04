Москва имеет технические возможности для проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию, — сообщил представитель столичного правительства Артем Костырко на заседании Общественного штаба по наблюдению за голосованием.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что электронное голосование по поправкам в Конституцию невозможно провести в общероссийском масштабе. По словам Памфиловой, такое голосование возможно только в Москве.