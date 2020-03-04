ЦИК выделил свыше 900 млн руб на информационную кампанию в ходе подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию

Центризбирком выделил свыше 900 миллионов рублей на информационную кампанию в ходе подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Это сопоставимо с президентской кампанией, — уточнил зам.пред ЦИКа Николай Булаев.

По его словам, комиссия рассчитывает на серьезную поддержку региональных властей в информировании граждан.