Центризбирком выделил свыше 900 миллионов рублей на информационную кампанию в ходе подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Это сопоставимо с президентской кампанией, — уточнил зам.пред ЦИКа Николай Булаев.
По его словам, комиссия рассчитывает на серьезную поддержку региональных властей в информировании граждан.
ЦИК выделил свыше 900 млн руб на информационную кампанию в ходе подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию
Центризбирком выделил свыше 900 миллионов рублей на информационную кампанию в ходе подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Это сопоставимо с президентской кампанией, — уточнил зам.пред ЦИКа Николай Булаев.