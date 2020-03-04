Власти Москвы отрицают нехватку врачей в НИИ им Склифосовского из-за их дежурства в аэропортах в связи с коронавирусом

Московские власти отрицают нехватку врачей в НИИ имени Склифосовского из-за их дежурства в аэропортах в связи с коронавирусом.

Несоответствующей действительности назвали эту информацию в столичном департаменте здравоохранения. Там отметили, что во всех воздушных гаванях Москвы и области действительно работают мобильные бригады, состоящие из врачей различных медицинских организаций, в том числе и из НИИ имени Склифосовского. Они контролируют состояние пассажиров, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Однако, это не влияет на качество медпомощи в городских больницах.

Пациенты получают необходимую помощь в полном объеме, отделения

кардиологии и кардиохирургии Склифа работают в штатном режиме,

закрывать их не планируют, а выписка происходит в стандартном порядке по медицинским показаниям. Кроме того, на территории больнийы постоянно работает специальная бригада в составе 12 человек для внештатных ситуаций.

Ранее издание «Подъем» со ссылкой на медиков сообщило, что из-за перевода персонала из НИИ Склифосовского в аэропорты в самой клинике пришлось закрыть несколько отделений, а пациентов якобы переводят в другие медучреждения, либо досрочно выписывают.