Власти Москвы отрицают нехватку врачей в НИИ им Склифосовского из-за их дежурства в аэропортах в связи с коронавирусом

Московские власти отрицают нехватку врачей в НИИ имени Склифосовского из-за их дежурства в аэропортах в связи с коронавирусом.
Несоответствующей действительности назвали эту информацию в столичном департаменте здравоохранения. Там отметили, что во всех воздушных гаванях Москвы и области действительно работают мобильные бригады, состоящие из врачей различных медицинских организаций, в том числе и из НИИ имени Склифосовского. Они контролируют состояние пассажиров, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Однако, это не влияет на качество медпомощи в городских больницах.
Пациенты получают необходимую помощь в полном объеме, отделения
кардиологии и кардиохирургии Склифа работают в штатном режиме,
закрывать их не планируют, а выписка происходит в стандартном порядке по медицинским показаниям. Кроме того, на территории больнийы постоянно работает специальная бригада в составе 12 человек для внештатных ситуаций.
Ранее издание «Подъем» со ссылкой на медиков сообщило, что из-за перевода персонала из НИИ Склифосовского в аэропорты в самой клинике пришлось закрыть несколько отделений, а пациентов якобы переводят в другие медучреждения, либо досрочно выписывают.