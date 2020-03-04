Сотрудники ФБК пожаловались в Европейский суд по правам человека из-за массовых обысков

Следственные действия проходили в прошлом году в рамках дела об отмывании денег.

Полторы сотни ордеров на обыски выдал Басманный суд в августе-сентябре. Причем документы были идентичны – отличались только имена. В качестве обоснования необходимости проведения следственных действий указывалось только то, что в домах сотрудников ФБК могут быть найдены подтверждающие обвинение доказательства, рассказала газете «Ведомости» адвокат международной «Агоры» Ирина Хрунова. Сторонники политика Алексея Навального, по ее словам, считают, что обыски были политически мотивированными, было нарушены права на уважение частной жизни, а также права на свободу слова и свободу собраний. Сейчас в ЕСПЧ направлено 30 жалоб, всего их будет около 100. Адвокаты готовят и обращения в связи с арестом счетов около 150 активистов ФБК и членов их семей, сообщила Хрунова. Они также были заблокированы в рамках дела об отмывании денег сотрудниками Фонда. Следствие утверждало, что речь идет об 1 миллиарде рублей, но в постановлениях суда и следователей говорится о 75 миллионах. В ФБК это дело считают попыткой финансово задушить фонд.

Ранее Алексей Навальных сообщил о блокировке счетов членов его семьи – у каждого из них возникла задолженность в 75 миллионов рублей.