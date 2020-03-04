Авиакатастрофа над Синайским полуостровом – это авария, но не теракт

Так решил Египетский суд. Кроме того, он считает, что личности погибших не установлены.

С иском в апелляционный суд Каира обратились семьи россиян, погибших в катастрофе над Синаем самолета А321 осенью 2015 года. Суд не стал рассматривать конкретные иски. Как пишет газета Коммерсант, суд сослался на то, что якобы не доказан сам факт того, что погибшие находились в самолете, и также не доказаны родственные и наследственные отношения между истцами и жертвами. Адвокаты семей погибших считают, что это, как минимум, неэтичная позиция. Ведь ответчики прекрасно знают, что погибшие на самом деле находились на борту воздушного судна и у страховой компании есть полный перечень всех родственников по каждой жертве со всеми подтверждающими документами. Также суд отклонил претензии к правительству Египта. Заявители считают, что именно по халатности его членов террористы пронесли бомбу на борт самолета и затем взорвали его. Официально в Египте этот теракт считают аварией и продолжают ее расследовать.

В авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибло 224 человека. Среди них 24 ребенка, самому младшему из которых было 10 месяцев.