Демократы могут составить реальную конкуренцию Трампу на выборах только в случае победы Байна на праймериз – эксперт

Демократы могут составить реальную конкуренцию Дональду Трампу на выборах президента США только в случае победы бывшего вице-президента Джо Байдена на праймериз. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

«Байден все-таки вышел из подполья и начал набирать очки. Есть надежда, что он обгонит сенатора Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Это создает большие проблемы для Трампа. Это не значит, что у Байдена очень хорошие шансы, но у Сандерса их вообще нет», — сказал эксперт.

С точки зрения А.Арбатова, «если до конца года Трамп допустит большие ошибки или предпримет крупные скандальные шаги, то Байден станет вполне вероятным кандидатом». «В этом случае тема Украины будет главной «дубиной», которую Трамп будет использовать против Байдена», — заключил он.