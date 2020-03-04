Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в суд на главу президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева

Она выступала кредитором медиахолдинга «Эксперт», где Фадеев занимал должность гендиректора и главного редактора одноименного журнала.

ВЭБ.РФ намерена взыскать с главы СПЧ его долю в уставном капитале «Эксперта», следует из материалов дела, на которые ссылается интернет-издание РБК. По данным на 2016 год ему принадлежит 50% одной из компаний холдинга — «Аналитического центра «Эксперт». При этом доля, как отмечается, находится в залоге до полного исполнения обязательств издательством по выданному ВЭБ.РФ еще 7 лет назад кредиту. Третьими лицами, помимо основных участников разбирательства в лице госкорпорации и Фадеева, привлечены как «Аналитический центр «Эксперт», зарегистрированный в Екатеринбурге, так и столичная операционная компания медиахолдинга «Группа «Эксперт». Сам действующий глава Совета по правам человека исковые требования против него комментировать пока не стал. Посты гендиректора медиахолдинга и главреда журнала «Эксперт» Фадеев занимал до 2017 года, пока не стал секретарем Общественной палаты России. Первое слушание в Арбитражном суде Свердловской области назначено на 24 марта.

Со сложной финансовой ситуацией медиахолдинг «Эксперт» столкнулся еще семь лет назад, а в прошлом году его операционная компания была признана банкротом.