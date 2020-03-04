Президент Путин признал, что его беспокоит стагнация реальных доходов граждан и отметил, что россияне не могут ждать годами решения этой проблеме.

В интервью ТАСС Путин объяснил ситуацию падением цен на энергоносители. Он утверждает, что зависимость российской экономики от продажи нефти и газа постоянно снижается, но сразу избавиться от нее невозможно.