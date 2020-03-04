Сотрудники ФБК Навального обратились в ЕСПЧ с жалобой на обыски в рамках уголовного дела об отмывании средств

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея навального обратились в ЕСПЧ с жалобой на обыски в рамках уголовного дела об отмывании средств. Она уточнила, что речь идет о нарушении права на уважение частной жизни, а также права на свободу слова и свободу собраний.

Заявители называют обыски политически мотивированными.