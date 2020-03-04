В РПЦ считают неправильной предложенную президентом поправку к Конституции о том, что дети являются достоянием России, — сказал Интерфаксу заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Он подчеркнул, что государство не должно заходить внутрь семьи и вмешательство в личную жизнь граждан неприемлемо.