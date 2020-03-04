Пакет поправок в Конституцию планируется передать на подпись президенту Путину к 18 марта, — сообщил Интерфаксу источник в рабочей группе.

По словам собеседника агентства, эта дата имеет символическое значение в связи с присоединением Крыма.

Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля.