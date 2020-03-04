Экс-вице-президент Байден и сенатор Сандерс продолжат борьбу на президентских выборах в ноябре

Бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс продолжат борьбу за выдвижение кандидатом от демократической партии на президентских выборах в ноябре. У остальных политиков-демократов нет шансов.

По оценке американских СМИ таковы первые итоги «супер-вторника». В этот день первичные выборы проводились в 14 штатах и одной заморской территории – американском Самоа.

Обработка бюллетеней еще не завершена, но уже известно, что Байден одержал победу в восьми штатах, Сандерс – в трех, и он лидирует в четвертом, ключевом штате, Калифорния, от которого на съезд демократов поедут 415 делегатов.

Сколько делегатов от Калифорнии поддержат Сандера, выяснится позже. Пока у сенатора 72 голоса.