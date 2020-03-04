Принадлежащая бывшему повару президента Путина Егению Пригожина компания Конкорд Менеджмент должна по решению американского суда сегодня предоставить документы, затребованные от нее повесткой. Речь идет об уголовном деле, которое появилось в результате расследования спецпрокурора Боба Мюллера.

На заседании в понедельник по делу Конкорда судья федерального суда округа Колумбия заявила, что есть высокая вероятность того, что российская компания игнорирует повестки суда, отказываясь предоставлять запрошенные документы — в рамках расследования о вмешательстве в американские выборы. Конкорд принадлежит Евгению Пригожину, бывшему повару президента Владимира Путина и владельцу фабрики троллей в Санкт-Петербурге, которая прежде носила название Ольгинская. В результате расследования спецпрокурор Боб Мюллер установил, что сотрудники Пригожина осущетвляли вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году с целью помочь избраться Дональду Трампу. 16-ти российским лицам были предъявлены уголовные обвинения по факту вмешательства. Конкорд, по версии обвинения, финансировал операцию по вмешательству в выборы, которая включала в себя кампании в соцсетях, когда россияне притворялись американцами с целью посеять хаос среди американских избирателей. Из всех обвиняемых Конкорд стал единственным, кто ответил на обвинения — для своей защиты российская компания наняла американских юристов. Но любые повестки до сегодняшнего дня игнорировала — и суд поставил ультиматум: если до 4 марта Конкорд не предоставит документы, то на компанию наложат штраф за неуважение к американскому суду.

Начало слушаний в рамках дела против Конкорда в федеральном американском суде назначено на апрель.