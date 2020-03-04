16 человек погибли в Бразилии при оползнях, десятки пропали без вести

По меньшей мере 16 человек погибли и десятки числятся пропавшими без вести в нескольких городах штата

Сан-Паулу при оползнях, вызванных мощными ливнями, сообщает в среду агентство Associated Press.

Речь идет о городах Гуаружа, Сантус и Сау-Винсенте. Кроме того, двум сотням жителей города Гуаружа пришлось

покинуть свои дома, поскольку те оказались разрушены при оползнях.

В этом году особенно сильно страдает от мощных ливней и вызванных ими наводнений и оползней юго-восточный регион Бразилии, отмечает агентство. В январе этого года в течение недели при наводнениях в штатах

Минас-Жерайс и Эспириту-Санту погибли свыше 60 человек.

В конце прошлой недели затопленными оказались несколько районов Рио-де-Жанейро,

есть погибшие. По данным городских властей, более чем 5 тыс. человек пришлось покинуть свои дома в связи с неблагоприятными погодными условиями.