Минобороны России обвинило Турцию в нарушении обязательств по демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб

Как утверждают в ведомстве, турецкие наблюдательные посты фактически срослись с укрепленными районами террористов. О претензиях со стороны военных – Олег Овчаренко.

В Минобороны рассказали, что по сочинским соглашениям 2018 года Турция должна была взять на себя задачу по размежеванию и вытеснению боевиков на 15-20 км от внешних границ зоны деэскалации. Однако за полтора года действия договора, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, террористические группировки вытеснили боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе. В результате, отмечают в Минобороны, атаки на российскую авиабазу Хмеймим стали практически ежедневными. Кроме того, Конашенков обвинил Турцию в нарушении международного права: по его словам, Анкара перебросила в Идлиб «группировку численностью с механизированную дивизию». Агентство «Интерфакс» пишет, что она может насчитывать до 14 тысяч военнослужащих и 250 танков. При этом западные страны этого не замечают, считают в Минобороны.

Сирийская провинция Идлиб остается последним регионом в стране, который контролируется повстанцами, воюющими против режима Башара Асада. Россия поддерживает в этом конфликте правительственные силы, в то время как Турция уже неоднократно имела столкновения с войсками Асада.