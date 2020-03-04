РБК по требованию Роскомнадзора удалил статью «Человек из Майами»

В ней речь шла о квартирах в США Сергея Жигарева, полного тезки депутата Госдумы от ЛДПР. Парламентарий утверждал, что никаких квартир во Флориде у него нет.

Статья была удалена по решению Одинцовского суда Московской области, который признал информацию запрещенной к распространению, — сообщает РБК