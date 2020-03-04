В России не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, — сообщает Роспотребнадзор

На сегодняшний день выявлено шесть случаев. В коцне января заболели двое граждан Китая, оба уже выздоровели и выписаны из больницы. 2-го марта подтвержден коронавирус у рсоиянина, вернувшегося из Италии. Кроме того, коронавирус лабораторно подтвержден у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Даймонд Принцесс – они лечатся в стационаре в Казани
2020-03-04T10:30:00+03:00
2020-03-04T10:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 04 марта 2020
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