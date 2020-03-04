В России не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, — сообщает Роспотребнадзор

На сегодняшний день выявлено шесть случаев. В коцне января заболели двое граждан Китая, оба уже выздоровели и выписаны из больницы. 2-го марта подтвержден коронавирус у рсоиянина, вернувшегося из Италии. Кроме того, коронавирус лабораторно подтвержден у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Даймонд Принцесс – они лечатся в стационаре в Казани