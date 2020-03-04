Россия ограничила вывоз из России ряда медизделий и средств защиты, включая маски

Запрет будет действовать до 1 июня.

Меры приняты на фоне ситуации с коронавирусом. В постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, говорится, что правительство намерено таким образом защитить интересы российских граждан и не допустить дефицита средств индивидуальной защиты. В перечне запрещенной для вывоза продукции, помимо различных масок, указаны, в том числе респираторы и очки, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, бинты, вата, марля, медицинские перчатки и халаты, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства. Исключение сделано для гуманитарной помощи другим странам. Кроме того, все эти изделия по-прежнему можно вывозить физическим лицам для личного пользования.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения обратила

внимание на растущую нехватку и перебои с поставками, а также удорожание в разы защитных средств от коронавируса во всем мире. В результате медиработники оказываются плохо подготовленными к борьбе с эпидемией.

По данным ВОЗ, манипуляции на рынке широко распространены, и товар часто продается тому, кто больше заплатит. Для удовлетворения растущего мирового спроса производство средств защиты должно быть увеличено на 40%.