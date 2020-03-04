РФ постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку» — Путин

Зависимость экономики России от нефтегазовых доходов постепенно снижается, но полностью избавиться от нее «одним щелчком пальцев» невозможно считает президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналиста ТАСС Андрея Ванденко о персональной ответственности чиновников за снижение доходов населения и рост бедности, президент напомнил, что здесь речь может идти и о факторах, которые не зависят от властей страны. «Есть и объективные обстоятельства, понимаете, — пояснил он. — Ну что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?»
2020-03-04T10:09:00+03:00
2020-03-04T10:12:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:09, 04 марта 2020
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