РФ постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку» — Путин

Зависимость экономики России от нефтегазовых доходов постепенно снижается, но полностью избавиться от нее «одним щелчком пальцев» невозможно считает президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналиста ТАСС Андрея Ванденко о персональной ответственности чиновников за снижение доходов населения и рост бедности, президент напомнил, что здесь речь может идти и о факторах, которые не зависят от властей страны. «Есть и объективные обстоятельства, понимаете, — пояснил он. — Ну что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?»