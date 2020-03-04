Во вторник завершилось рассмотрение в Спортивном арбитражном суде дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которых дисквалифицировали пожизненно по обвинениям в допинговых нарушениях.

Накануне международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, опубликовала заявление по делу российских биатлонисток, которое проходит в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Компания проанализировала часть документов за подписью бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. И пришла к выводу, что афтографы не оригинальные, а вставленны в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании

Адвокат россиянок Алексей Панич отметил, что в этой связи показания Родченкова могут быть изъяты из дела российских биатлонисток. Напомню, что именно эти документы легли в основу обвинений наших спортсменок .

До обвинения в употреблении допинга российские биатлонистки являлись серебряными призерами Олимпиады 2014 года в эстафете. Вилухина также была награждена серебряной медалью в спринте.