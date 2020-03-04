В США подводят итоги супер-вторника. Праймериз состоялись сразу в 14 штатах

У демократов основная борьба развернулась между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом.

Байден одержал победу в восьми штатах и немного опережает Сандерса в Техасе, но у них пока равное количество делегатов – по 49. Одновременно Сандерс выигрывает в Калифорнии, это крупнейший штат, от которого поедут на партийный съезд 415 делегатов

Берни Сандерс заявил своим сторонникам, что не опустит руки и намерен выиграть гонку

В своей победе уверен и Джо Байден

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг после «супер-вторника» может покинуть гонку, — сообщает Ассошиэйтед-пресс. Блумберг уже потратил на кампанию почти полмиллиарда долларов.