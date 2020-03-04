РФ постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку» — Путин

Зависимость экономики России от нефтегазовых доходов постепенно снижается, но полностью избавиться от нее «одним щелчком пальцев» невозможно считает президент России Владимир Путин.

«Мы хотели уйти [от нефтезависимости] и постепенно уходим, кстати говоря, — сказал он в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». — Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов растет». «Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — добавил президент.