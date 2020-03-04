Россия ввела запрет на вывоз ряда медицинских изделий, в том числе защитных масок

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме масок в списке одноразовые костюмы химической защиты, репираторы, бахилы, дезинфицирующие средства, марля и бинты.

Ограничения будут действовать до 1 июня.

В постановлении отмечается, что запрет не распространяется на гуманитарную помощь другим странам, а также на вывоз средств защиты физическими лицами для личного использования.