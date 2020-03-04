Сотрудники Центра «Э» МВД России задержали 20 человек после драки болельщиков «Спартака» и «Динамо», — сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Отмечается также, что у фанатов проведены обыски в Москве, Королеве, Мытищах, Чехове и Подольске.

Драка произошла 29 февраля на станции метро Маяковская, а также рядом с ВТБ Ареной и в троллейбусе на Ленинградском проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».