Близится к концу Кубок мира по лыжным гонкам. Заключительные европейские этапы сезона начинаются в Норвегии

Уже сегодня в Драммене пройдут спринтерские гонки свободным стилем. А в конце недели, уже в Осло, лыжники выйдут на старт классического марафона. Напомню, что у мужчин в общем зачете Кубка мира уверенно лидирует наш Александр Большунов. Преимущество россиянина над ближайшим преследователем – Йоханесом Клебо из Норвегии — составляет почти 500 очков. Так что, если не будет серьезных проблем со здоровьем, едва ли что то сможет помешать Большунову стать обладателем Кубка Мира.

У женщин расклад еще более очевидный. Тереза Йохауг из Норвегии уверенно идет за своей третьей победой в общем зачете Кубка. А вот нашей Наталии Непряевой предстоит серьезно побороться за то, чтобы сохранить за собой третью строчку в тотале.

Напомню, что завершится Кубок мира по лыжным гонкам 21 марта в Канаде.