Депутат Госдумы от Архангельской области, единоросс Юрков, отчитался в ВКонтакте о визите в роддом в Каргополе

Депутат Госдумы от Архангельской области, единоросс Дмитрий Юрков, отчитался в социальной сети ВКонтакте о визите в роддом в Каргополе. Медицинское учреждение закрылось два года назад и женщины из этого города едут рождать за 450 километров в Архангельск, — пишет Новая газета

После возмущенных комментариев местных жителей Юрков удалил пост. Он назвал эту ситуацию недоразумением, в котором, по его словам, виноват студент-журналист — Он написал текст для страницы депутата и, как выразился Юрков, — решил приукрасить.