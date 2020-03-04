Муфтий Татарстана выступил против внесения в Конституцию поправки о «государствообразующем народе»

После этого в заочную полемику с ним вступил Верховный муфтий России.

Поправка в Конституцию о «государствообразующем народе» может повлечь непоправимые последствия, считает муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он отметил, что русские определенно являются титульной нацией, но вместе с ними в стране живут и «многие другие коренные народы», которые внесли вклад в образование этого государства. Заявление муфтия цитирует «Интерфакс». При этом Самигуллин высказался в поддержку упоминания Бога в Конституции, подчеркнув, что Россия – многоконфессиональная страна и речь идет об общемировой практике.

Поправку о народе, напротив, поддержал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. По его мнению, в документе не делается упор на то, что лишь русский народ – государствообразующий. В беседе с РИА Новости главный духовный лидер мусульман пояснил, что речь идет скорее об обосновании того, чтобы русский язык был государственным на всей территории России.

Общероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию запланировано на 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.