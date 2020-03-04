В США продолжается подсчет голосов по итогам так называемого «супер-вторника»

Бывший вице-президент Джо Байден выиграл праймериз в восьми штатах, но еще нет окончательных данных по Калифорнии, которая дает больше всего делегатов. Там лидирует сенатор Берни Сандерс.

В СуперВторник голосовали 14 штатов. По итогам подсчета голосов в 12-ти из них бывший вице-президент США Джо Байден выиграл 8 штатов — включая большие Вирджинию, Северную Каролину, Колорадо, Миннесоту и Массачусетс. Последний является штатом, который представляет другой кандидат от демпартии — сенатор левых взглядов Элизабет Уоррен, которая в Массачусетсе пришла только третьей. Сенатор-социалист Берни Сандерс, который был лидером гонки до СуперВторника, выиграл три штата, включая Колорадо и родной Вермонт. Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг почти везде пришел третьим, но делегатов набрал пока только 25 — учитывая его затраты на избирательную кампанию, уже почти под полмиллиарда долларов, каждый делегат стоил Блумбергу 20 миллионов долларов. Но главная битва, конечно, разворачивается в самых больших штатах Техасе и Калифорнии, где участки закрылись позже всех из-за разницы в часовых поясах. Техас, судя по всему, Сандерс и Байден делят пополам, в вот в Калифорнии выигрывает с большим отрывом Берни Сандерс. Майкл Блумберг в процентном соотношении голосов в Калифорнии обошел Джо Байдена.

У республиканцев главный претендент на участие в выборах – действующий президент США Дональд Трамп. В этой ситуации республиканцы решили не проводить праймериз в одном из штатов, Вирджинии.