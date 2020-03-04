В США подводят итоги «супер-вторника» — первичные выборы проходят сразу в 14 штатах

Как сообщает CNN, сенатор Берни Сандерс побеждает в Калифорнии – это крупнейший штат, от которого на партийный съезд выдвигается 415 делегатов.

Бывший вице-президент Джо Байден лидирует в восьми штатах. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу в американском Самоа.

По данным агентства Ассошиэйтед-пресс, после «супер-вторника» Bloomberg рассмотрит возможность выхода из гонки.

Президент Трамп назвал Блумберга «самым большим лузером», «700 миллионов долларов смыли в канализацию и он не получил за это ничего, кроме прозвища Мини-Майк и полного уничтожения своей репутации», — написал Трамп в Твиттере.