Во всех московских аэропортах работают мобильные бригады врачей, в том числе из НИИ имени Склифосовского

Это не влияет на качество медпомощи в городских больницах, — заявили Интерфаксу в столичном департаменте здравоохранения.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что из-за нехватки персонала в НИИ Склифосовского пациентов переводят в другие клиники либо выписывают досрочно.