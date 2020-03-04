Z Архив новостей новости
5 16 6 1715
08:31, 04 марта 2020

Родченков настаивает на подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам биатлонисток

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков настаивает на подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам биатлонисток Ольги Зайцевой. Яны Романовой и Ольги Вилухиной, — передает ТАСС.
Об этом говорится в пояснениях, которые Международный Олимпийский комитет дал Спортивному арбитражному суду, который рассматривает апелляцию спортсменов.
Адвокат биатлонисток Алексей Панич утверждает, что подписи Родченкова поддельные. Панич сослался на заключение российских и британских экспертов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 февраля Поздравить…

5 337 6 7380 28.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 260 6 5987 02.03
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Владислав Сурков: Украины нет. Есть украинство. Специфическое расстройство умов Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают…

5 438 6 82496 26.02
Блоги

+ «Нельзя распускаться». Владимир Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов «Нельзя распускаться». Владимир Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов Они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей…

5 175 6 35589 26.02
8читать ;смотреть
Kпутин, политика, видео, события
Блоги

Мэр Праги Зденек Гржиб с табличкой «Площадь Бориса Немцова» В Праге в честь Бориса Немцова завтра переименуют площадь перед российским посольством…

5 105 6 10329 26.02
Kнемцов, общество, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

«Их применение подорвет легитимность общероссийского голосования» Письмо председателю ЦИК Элле Памфиловой…

5 146 6 67319 26.02
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Шаг Зеленского — заочный ответ Суркову Этот День будет не просто на бумаге — власти нужно будет каждый год рапортовать, что сделано, чтобы Крым вернулся. А это будет портить настроение российскому самодержцу…

5 178 6 64930 26.02
Kобщество, зеленский, крым, украина, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Упоминание о Боге будет с одобрением воспринято всеми верующими гражданами Зарубежная пропаганда постоянно пытается подорвать изнутри основы российского государства. И главный удар направлен против семейных ценностей…

5 82 6 8417 02.03
Kполитика, власть, конституция, путин, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

«Пойду помолюсь». Вице-президент Пенс назначен главным по борьбе с коронавирусом в США У ультрарелигиозного евангелиста Пенса шикарная история борьбы с эпидемиями и особый взгляд на науку (как у настоящего верующего)…

5 203 6 21162 27.02
Kсша, эпидемии, здравоохранение, политика, власть, религия, мнения
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Марш Немцова = марш полуполитзаключенных Парень лет 25, невысокий, в обычной городской куртке внимательно оценивал развернутый для него плакат. Несколько секунд думал. Затем дал мне (другим мог не дать) разрешение на проход на Марш Немцова с этим плакатом…

5 63 6 6562 29.02
Kполитика, митинги, общество, мнения
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Он дал нам шанс Горбачев и его время были самым светлым периодом в нашей истории. Это был период освобождения других, а вместе с ними самих себя! Этот период в нашей жизни говорит о том, что мы не безнадёжны…

5 464 6 51259 02.03
Kгорбачев, праздники, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Навальный — новый Сандерс Сандерс идет в президенты, обещая бесплатную медицину и образование. Навальный один в один говорит о том же. Правда, у нас медицина и образование в огромной части бесплатны и так, но везде, где нельзя пообещать дешевле, Навальный обещает лучше…

5 103 6 11445 02.03
Kполитика, сша, рф, мнения
Блоги

+ «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений Мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами…

5 204 6 22790 02.03
8читать ;смотреть
Kармия, вооружение, сша, военные, политика, видео, путин, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 156 6 18044 27.02
Блоги

«Медуза» отвечает на вопросы о расследовании про фигурантов дела «Сети» Наконец, главное: Алексей Полтавец в разговоре с «Медузой» признался в причастности к убийству. Он впервые сделал это публично, а не в разговорах со своими близкими…

5 84 6 23511 26.02
Kобщество, журналистика, события
Блоги

Власти Петербурга попросили школы провести профилактические работы о недопустимости участия в несогласованных акциях памяти Немцова Согласно документу, просьба исходит от замначальника управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко…

5 79 6 10045 29.02
Kпетербург, акции, немцов, школы, власть, документы, события

Популярное за неделю

Новости

Минобороны России обвинило Турцию в сотрудничестве с террористами Наблюдательные посты турецких военных в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов, подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков…

5 7 6 1643
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прикидываться хорошими и миролюбивыми, имея такие традиции, глупо. Когда появляются силы, первым делом что-нибудь захватываем. И на нищету населения наплевать, а всех, до кого нужно дотянуться, надо оккупировать…

5 74 6 124632 26.02
#слушать 48:53 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 156 6 18040 27.02
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Кто избавит Россию от Путина? Кто избавит Россию от Путина? Гражданское общество рассталось с мантрами и вооружилось лозунгами…

5 76 6 161368 01.03
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Сказать, что материал «Медузы» для защитников «Сети» явился шоком, значит ничего не сказать. Потому что часть фигурантов дела оказались вовсе не бледными юношами с горящими взором, а примерно тем, чем часто бывают маргиналы-леваки…

5 103 6 88256 29.02
#слушать 49:47 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8358997
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4393461

Сегодня в эфире