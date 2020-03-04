Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков настаивает на подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам биатлонисток Ольги Зайцевой. Яны Романовой и Ольги Вилухиной, — передает ТАСС.
Об этом говорится в пояснениях, которые Международный Олимпийский комитет дал Спортивному арбитражному суду, который рассматривает апелляцию спортсменов.
Адвокат биатлонисток Алексей Панич утверждает, что подписи Родченкова поддельные. Панич сослался на заключение российских и британских экспертов.
Родченков настаивает на подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам биатлонисток
Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков настаивает на подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам биатлонисток Ольги Зайцевой. Яны Романовой и Ольги Вилухиной, — передает ТАСС.