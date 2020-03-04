Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков настаивает на подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам биатлонисток Ольги Зайцевой. Яны Романовой и Ольги Вилухиной, — передает ТАСС.

Об этом говорится в пояснениях, которые Международный Олимпийский комитет дал Спортивному арбитражному суду, который рассматривает апелляцию спортсменов.

Адвокат биатлонисток Алексей Панич утверждает, что подписи Родченкова поддельные. Панич сослался на заключение российских и британских экспертов.