Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии США в так называемый «супервторник»

Первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд прошли сразу в 14 штатах.

Бывший вице-президент США Джо Байден смог обеспечить себе победу на первичных выборах как минимум в восьми штатах. В частности, за него активнее голосовали в южных регионах – Алабаме, Арканзасе, Теннеси и некоторых других. Конкурент Байдена, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, помимо своего штата, победил также в Колорадо и Юте. Согласно предварительным подсчетам на сайте New York Times, за Сандерсом также с большой вероятностью останется ключевой штат – Калифорния, кроме того, он имеет шанс на победу в Техасе и Мэйне.

В Американском Самоа, которое не входит в число американских штатов и считается неинкорпорированной территорией, победу одержал бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Это был его единственный успех. Еще один кандидат, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, не смогла добиться победы ни в одном из штатов.

Сегодня на кону суммарно больше тысячи голосов делегатов, которые на предстоящем съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

После предварительных итогов праймериз Дональд Трамп раскритиковал в своем твиттере проигравших демократов – Блумберга и Уоррен.