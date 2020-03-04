Тверской суд Москвы сегодня приступит к делу против директора ФБК из-за расследования о Дмитрии Медведеве

Ивана Жданова обвиняют в неисполнении судебного решения, которое было принято по иску миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Речь идет об удалении из Youtube фильма «Он вам не Димон». Это политическое преследование, сказал «Эху» Иван Жданов.

Ивану Жданову грозит до 2 лет лишения свободы. Накануне Алексей Навальный сообщил, что его жене, детям и родителям заблокировали банковские карты, с этим столкнулись родители Ивана Жданова и его супруга. В ФБК это связывают с делом по статье об отмывании средств в отношении организации.