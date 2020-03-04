Минобороны России обвинило Турцию в сотрудничестве с террористами

Наблюдательные посты турецких военных в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов, подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, из-за невыполнения Анкарой обязательств атаки на базу Хмеймим стали ежедневными, передают информагентства.