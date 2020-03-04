Минобороны России обвинило Турцию в сотрудничестве с террористами

Наблюдательные посты турецких военных в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов, подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, из-за невыполнения Анкарой обязательств атаки на базу Хмеймим стали ежедневными, передают информагентства.
2020-03-04T07:31:00+03:00
2020-03-04T07:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 04 марта 2020
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