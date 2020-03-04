Берни Сандерс выиграл праймериз в крупнейшем штате США – Калифорнии

Это сообщает Фокс ньюс. При этом пока не известно, какое число делегатов от Калифорнии выиграл Сандерс. Делегаты распределяются пропорционально между лидирующими кандидатами, а главный соперник Сандерса Джо Байден упрочил свою популярность в последние дни. Джо Байден лидирует в 8 штатах. Обработка бюллетеней еще не завершена. Выборы прошли сразу в 14 штатах.

Суммарно это свыше 1300 голосов, больше трети от числа всех делегатов, которые на съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.