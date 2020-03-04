Движение поезда Москва-Ницца сегодня временно приостановят из-за вспышки коронавируса

За последнее время Италия, через территорию которой идет поезд, стала центром заболевания в Европе – число зараженных в стране превысило две тысячи человек.

Поезд по маршруту Москва-Ницца-Москва не будет ходить вплоть до особого распоряжения, рассказали в российском Минтрансе. Представители ведомства пояснили, что такое решение было принято в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Поезд выходит из российской столицы каждый четверг и идет до Ниццы чуть больше двух суток с остановками в Вероне, Милане и других городах Италии.

Российское правительство не принимало решения ограничить транспортное сообщение с Италией, но МИД призывал россиян отказаться от поездок в эту страну. В свою очередь, Ростуризм рекомендовал турфирмам приостановить продажу туров на Аппенины.

Ранее Москва ввела ограничения на сообщение с Китаем, Ираном и Южной Кореей, где также были отмечены вспышки заболеваний. Отказ от подобных мер в отношении Италии вице-премьер Татьяна Голикова объяснила тем, что страна входит в Евросоюз и ввести ограничения сложно.

Ранее авиасообщение с Италией прервали несколько стран, включая Грузию.