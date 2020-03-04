Главы МВД стран Евросоюза соберутся сегодня на срочное совещание по ситуации на греко-турецкой границе

Западные страны опасаются повторения миграционного кризиса пятилетней давности после того, как Турция открыла для беженцев свободный доступ в Европу.

Совещание созывается по просьбе Франции. Об этом сообщил накануне министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер. Он пообещал приложить усилия к тому, чтобы конкретные решения были приняты на основе подхода, проникнутого необходимой ответственностью и гуманизмом. Где именно пройдет встреча, он не уточнил.

На прошлой неделе, после гибели в результате удара сирийскими войсками 36 турецких солдат в провинции Идлиб, Анкара объявила, что не будет останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше.

С этого момента, по сведениям турецкой стороны, из Турции в Грецию прибыли свыше 130 тысяч нелегальных мигрантов. В Афинах назвали ситуацию угрозой национальной безопасности, заявили о неготовности к новому притоку нелегалов и пригрозили выслать их обратно. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что мигранты и беженцы не должны становиться орудием для чьих-то геополитических игр.

Власти Греции направили на границу с Турцией силы безопасности и разместили там дополнительные отряды полиции. Кроме того, на месяц приостановлен прием прошений о предоставлении убежища.