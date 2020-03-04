Следствие по делу историка Олега Соколова завершилось

Ему предъявлено обвинение по двум статьям.

Следователи предъявили обвинение Олегу Соколову по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». Об этом историку сообщили в присутствии его адвоката в московском СИЗО номер 2, передает агентство ТАСС. Ранее Соколов сам выдал правоохранителям обрез и признался, что именно из него выстрелил в шею своей аспирантке Анастасии Ещенко. Напомним, по версии следствия, в начале ноября прошлого года историк в своей квартире в центре Петербурга убил ученицу, с которой состоял в близких отношениях. Затем он расчленил тело Ещенко, а спустя сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке Мойке. Затем ученый якобы собирался покончить с собой у Петропавловского собора в костюме Наполеона. Соколов признал свою вину. По результатам психолого-психиатрической экспертизы его признали вменяемым.

Историк Олег Соколов являлся преподавателем петербургского госуниверситета, он специализировался на изучении наполеоновских войн