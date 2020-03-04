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Эксклюзив Эха 07:01, 04 марта 2020

Тверской суд столицы отказал в выплате компенсации за незаконное преследование бывшему фигуранту «московского дела»

Сергей Абаничев требовал выплатить ему полмиллиона рублей. Решение суда не соответствует ни каким нормам закона, сказала «Эху» адвокат заявителя Светлана Сидоркина.

Адвокат Светлана Сидоркина добавила, что решение Тверского суда будет обжаловано.



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