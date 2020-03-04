Джо Байден лидирует на первичных выборах в восьми штатах, Берни Сандерс – в двух

Об этом сообщают Fox News и «Ассошиэйтед Пресс». Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг побеждает в Американском Самоа. Обработка бюллетеней еще не завершена. Выборы прошли сразу в 14 штатах. Суммарно это свыше 1300 голосов, больше трети от числа всех делегатов, которые на съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. У республиканцев также проходят первичные выборы, но там без интриги – у Дональда Трампа нет серьезных соперников.
2020-03-04T06:31:00+03:00
2020-03-04T06:32:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598982-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:31, 04 марта 2020
Загрузка комментариев...